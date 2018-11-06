В Австралии акула насмерть покусала туриста на глазах у десятков отдыхающих

Трагедия произошла на популярном курорте на Большом барьерном рифе.

Во вторник, 6 ноября, на популярном курорте в Австралии акула на глазах у десятков туристов атаковала мужчину, которые позже скончался от полученных травм по дороге в больницу.

Как сообщает ABC, погибший 33-летний мужчина отдыхал на яхте вместе с 10 друзьями. Они прибыли на остров накануне и арендовали судно, чтобы проплыть вдоль береговой линии Уайтсандей.

По словам очевидцев, погибший по очереди плавал на доске с девушкой. Когда он в очередной раз нырнул в воду, его сразу же атаковала акула. Трагедия произошла на глазах десятков людей – в этот момент в бухте находилось множество яхт.

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Пострадавшего из воды достали французские туристы, которые отдыхали рядом. Среди них было двое докторов, которые и оказали первую помощь. Однако мужчина получил очень тяжелые травмы ног, а также руки и умер от кровопотери во время транспортировки на вертолете в больницу.

Нападения акул на Уайтсандей. Последний случай был зарегистрирован 13 лет назад. Всего же в этом районе за всю историю наблюдений зафиксировано три инцидента.

В то же время в самой Австралии это уже третий случай с начала сентября. Так, 19 сентября, на острове Сид акула нанесла серьезные увечья 46-летней австралийке, она выжила. В том же районе на следующий день пострадала 12-летняя девочка. В результате нападения акулы она потеряла ногу.