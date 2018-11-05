Кодовые имена, отстрел дронов и шокирующий бюджет: стало известно, как снимали 8 сезон "Игры престолов"

Актеры "Игры престолов" предприняли самые тщательные меры для борьбы с утечкой информации.

Шокировать поклонников продюсеры популярного сериала решили не только смертями полюбившихся персонажей, но и бюджетом будущего сезона. Издание EW пообщалось с шоураннерами «Игры престолов» и выяснило интересные детали о контроле съемок, стоимости каждой серии и самой грандиозной битве в истории телевидения.

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Как сообщает, popcornnews, журналист издания EW Джеймс Хибберд посетил съемки финального сезона «Игры престолов» и пообщался с шоураннерами Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом. Они сообщили, что предприняли самые тщательные меры для борьбы с утечкой информации: на площадке разместили специальные ружья для отстрела дронов, сценарии, розданные актерам, не были озаглавлены, а самих звезд вызывали на площадку с помощью кодовых имен. Так, Эмилия Кларк на время съемок стала для всех Элдисс. Актерам также запретили делать любые фотографии, даже снимать свои ноги, хотя Мэйси Уильямс в духе своего персонажа нарушила запрет.

Бениофф и Уайсс поделились с журналистом еще одной интересной деталью: каждый из шести эпизодов грядущего сезона обошелся создателям более чем в 15 млн долларов, при том, что серии предыдущих сезонов стоили 10 млн долларов. Финальное сражение с белыми ходоками обещает стать самой дорогой и масштабной батальной сценой в истории телевидения и обойдет по накалу «Битву бастардов». По сообщениям СМИ, съемки финальной битвы с Королем Ночи, которые проходили на открытом пространстве, длились 55 дней. Еще несколько недель ушло на съемки сражения в павильоне.

Как сообщал УНИАН, выход восьмого сезона шоу ожидается в 2019 году.