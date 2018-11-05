Участница шоу "Танцы со звездами" нарвалась на критику Екатерины Кухар (видео)

Никитюк на этот раз превратилась в королеву бразильского карнавала.

Состоялся одиннадцатый прямой эфир проекта "Танцы со звездами", темой которого стал "Карнавал. Танцы народов мира".

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Леся Никитюк на этот раз превратилась в королеву бразильского карнавала и вместе с Максимом Ежовым воспроизвела зажигательную и самбу. На этот раз ведущей удалось приятно удивить Влада Яма. "Леся, вы справились сегодня со многими ритмами, и восьмерок у вас было много. Все выполнялось в музыку", - сказал хореограф.

А вот прима-балерина Екатерина Кухар отметила, что танец Никитюк был "полон фривольностей". "Сначала мне показалось, что вы пересмотрели показы Victoria’s Secret. Но ангелы не заполняют своими неугомонными ягодицами весь экран. Вы не меняете танцевальную модель. Жаль, ведь я хотела увидеть от вас экспериментов", - прокомментировала судья. Экс-звезда шоу "Орел и решка" не стала молчать. "Мне кажется все очень интеллигентно, перьям прикрылась", - ответила участница.

"Это был очередной "страшный" для меня эфир... я никак не могу преодолеть страх! Но я благодарна за каждое ваше переживание и комментарий! Я надеюсь у меня получиться зажечь "профессионально"", - написала Леся в Instagram. Пользователи в сети поддерживают звезду.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября прошел 11-й эфир шоу "Танцы со звездами", проект покинул известный боксер.