Британец впервые в истории вплавь обогнул Великобританию
08:51, 05 ноября 2018Мир
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Мужчина находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег.
Мужчина преодолел расстояние в 3317 километров за 157 дней / фото news.sky.com
Британец Росс Эджли стал первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания.
По данным телеканала Sky News, Эджли находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег.
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Как отмечается, мужчина преодолел расстояние в 3317 километров за 157 дней.
При этом Эджли заявил, что в ходе своего заплыва стал свидетелем великолепных закатов.
Во время путешествия мужчину сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал.
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