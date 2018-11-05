Британец впервые в истории вплавь обогнул Великобританию

Мужчина находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег.

Британец Росс Эджли стал первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания.

По данным телеканала Sky News, Эджли находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег.

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Как отмечается, мужчина преодолел расстояние в 3317 километров за 157 дней.

При этом Эджли заявил, что в ходе своего заплыва стал свидетелем великолепных закатов.

Во время путешествия мужчину сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал.