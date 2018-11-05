Санкции США против Ирана вступили в силу

США полностью возобновили санкции против Ирана, которые действовали до ядерного соглашения 2015 года.

Санкционные меры Вашингтона в отношении Ирана вступили в силу в понедельник, 5 ноября.Таким образом, США вернулись к тому режиму в отношениях с Тегераном, который царил до 2015 года.

Санкции направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Экспорт нефти из Ирана уже упал на треть. Об этом сообщает DW.

Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США. Однако Вашингтон, как ожидается, облегчит эти ограничения для восьми стран в Азии и на Ближнем Востоке. Как пишет информагентство Reuters, правительство в Сеуле заявило, что Южная Корея - в списке стран, которые получат исключительные возможности продолжать бизнес с Ираном. Список объявят в течение дня 5 ноября.

Читайте также"Санкции близко": Трамп анонсировал санкции против Ирана в стиле «Игры престолов»

Тегеран со своей стороны обвиняет американское правительство в попытке поставить иранскую экономику на колени или принудить Иран к смене правительства. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о желании заново заключить ядерную сделку с Ираном, которая якобы должна лучше контролировать ядерную программу Тегерана.

Представители Германии, Франции и Великобритании, а также Евросоюза в целом раскритиковали решение США ввести новые санкции против Ирана. Они работают над возможностями для защиты европейских компаний, которые работают с Тегераном.

В начале мая 2018 года Трамп объявил о выходе США из совместной сделки, заключенной 2015 года между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Она предусматривала выполнение Тегераном шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.