Япония заказала у Mitsubishi новые многоцелевые фрегаты

Японский флот получит новые фрегаты в первой половине 2020-х.

Компания Mitsubishi Heavy Industries объявила первого ноября о том, что она получила контракт от Министерства обороны Японии на строительство первых двух из четырех кораблей нового класса для Морских сил самообороны.

Речь идет о фрегатах, способных выполнять широкий спектр задач. Детально стоимость контракта не раскрывается. Согласно данным, приведенным изданием Jane’s, речь может идти о сумме в более чем 800 миллионов долларов, передает Naked Science.

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По имеющимся сведениям, длина корабля нового проекта составит 130 метров, а ширина - тринадцать метров. Японский флот получит новые фрегаты в первой половине 2020-х.

Ожидается, что фрегат сможет нести один вертолет, беспилотные аппараты, а также наземные и подводные транспортные средства.

Он получит противокорабельные ракеты, 127-мм орудие, зенитный ракетный комплекс на базе Тип 03 Чусам и комплекс SeaRAM для ближней защиты.

Ранее УНИАН сообщал, что Королевский флот Канады движется в направлении закупки британских многоцелевых фрегатов Type 26, которые могут двигаться акваторией чрезвычайно тихо и уничтожать субмарины, а также бороться против вражеских самолетов и ракет.