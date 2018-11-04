В небе надо Канадой столкнулись два частных самолета, один человек погиб

Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой.

В небе над Канадой, в 30 км от столицы страны Оттавы, столкнулись два самолета, в результате чего один человек погиб.

Как сообщает CBC News, авария произошла около 10:00 по местному времени (17:00 по Киеву).

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Один из самолетов после столкновения упал в поле рядом с трассой. Другой самолет - Piper Cheyenne - в салоне которого находились два человека, после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, где он удачно приземлился.

По словам пилота второго самолета, первый самолет ударил его снизу, повредив правую стойку шасси.

Ранее УНИАН сообщал, что в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль столкнулись два пассажирских самолета.