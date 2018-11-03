Spice Girls анонсируют турне на 2019 год

Группа распалась в 2000 году, однако, несколько раз после этого воссоединялась для участия в концертах.

Британская поп-группа Spice Girls сообщит о том, что отправляется в гастрольный тур.

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Газета The Sun передает, что объявлено об этом будет в понедельник, 5 ноября. Группа отправится в турне по Великобритании в 2019 году, но Виктория «Пош Спайс» Бекхем в нем участвовать не будет. Выступать будут Мелани «Спорти Спайс» Чисхольм, Эмма «Бэби Спайс» Бантон, Мелани «Скэри Спайс» Браун и Джери «Джинджер Спайс» Хорнер.

Spice Girls известны песнями Wannabe и Viva Forever.

Группа распалась в 2000 году, однако, несколько раз после этого воссоединялась для участия в концертах. В последний раз они выступали в 2012 году в Лондоне.