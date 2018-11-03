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Умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана

14:07, 03 ноября 2018
Мир
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Рэймонд Чоу \ Bobby Yip/File Photo / REUTERS

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Причина смерти не уточняется, сообщает kommersant со ссылкой на Associated Press.

За всю свою жизнь он стал продюсером для более 600 фильмов, в том числе с участием Брюса Ли (самый известный «Выход дракона» собрал $40 млн в мировом кинопрокате) и Джеки Чана («Разборки в Бронксе» собрал более $32 млн только в американском кинопрокате). После того, как Джеки Чан снялся в кинокартине «Час пик», которую продюсировал Чоу, он стал самым популярным китайским актером в Голливуде.

Рэймонд Чоу родился в Гонконге в 1927 году. В киноиндустрию он перешел из журналистики (работал в американских СМИ).

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Теги: #умер#голливудский продюссер