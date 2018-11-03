Авиакатастрофа в Индонезии: во время поисковой операции погиб водолаз

Причиной смерти мужчины, по предварительным данным, стала декомпрессия.

В Индонезии во время поисковой операции на месте падения самолета авиакомпании Lion Air погиб водолаз Сиарул Анто.

Об этом сообщил командир поисково-спасательного отряда ВМС, передает "Новое время" со ссылкой на Detik News.

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Инцидент произошел в пятницу, 2 ноября.

Причиной смерти мужчины, по предварительным данным, стала декомпрессия. Он умер в больнице.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета были технические неполадки, которые проявились во время предыдущего перелета с острова Бали до Джакарты.

По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером с просьбой вернуться в аэропорт.

На борту самелета находилось 189 человек. По предварительным данным, никто не выжил.

1 ноября участники поисковой операции подняли на поверхность один из "черных ящиков" самолета Boeing 737.