Трамп нашел виновных в насилии, что происходит в США

Трамп обвинил журналистов в том, что они "создают насилие, потому что не пишут правду".

Президент США Дональд Трамп в пятницу отрицал, что его собственные заявления могут быть причиной всплеска политически и религиозно мотивированного насилия в стране, и обвинил "фейковые новости".

Отвечая журналисту на вопрос о влиянии его заявлений, Трамп заявил: "Вы создаете насилие своими вопросами", передает Голос Америки.

"Также немало журналистов создают насилие, потому что не пишут правду. Фейковые новости создают насилие. Я вам вот что скажу: люди, которые поддерживают Трампа, а это очень много людей, большинство, значительное количество - эти люди знают, когда новости правдивы, а когда нет. Если бы СМИ писали правильно, точно, честно - насилия в стране было бы значительно меньше", - добавил президент США.

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Заявления Трампа в очередной раз стали предметом внимания СМИ на фоне массового убийства в синагоге в Питтсбурге и рассылки взрывных устройств политикам-демократам.

В последнем подозревается лицо, которое открыто заявляло о симпатии к Трампу. Данное лицо также имело длительную криминальную историю задолго до выхода Трампа на политическую арену. Расстрел в синагоге совершил антисемит, который онлайн называл Трампа "подконтрольным евреям" и видел опасность для США в караване мигрантов из Латинской Америки, что сейчас приближается к Штатам.

В обоих случаях критики Трампа заявили, что последний несет ответственность за атмосферу ненависти в стране из-за его заявлений в отношении нелегальных мигрантов в США, возложении ответственности за их прибытие в Америку на политиков-демократов и др.

Напомним, в конце октября Трамп усилил критику в адрес СМИ после рассылки подозрительных посылок и стрельбы в синагоге в Питтсбурге, которые произошли за несколько дней до промежуточных выборов. В частности он написал в твиттере, что СМИ были «настоящим врагом людей».