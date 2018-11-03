Трамп второй раз за год отметил свой визит в Колумбию

Это второй раз, когда американский лидер отменяет свой визит в Колумбию.

Президент США Дональд Трамп отметил свой визит в Колумбию, который планировался в начале декабря.

Об этом сообщил неназванный американский чиновник, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в сообщении, американский лидер планировал посетить эту страну после саммита G-20, который пройдет в аргентинской столице Буэнос-Айрес с 30 ноября по 1 декабря. В рамках этого мероприятия Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте такжеВ Колумбии провели антикоррупционный референдум

В Белом доме подтвердили отмену визита в Колумбию, передает Associated Press. В администрации американского президента сообщили, что график «не позволяет» Трампу посетить эту страну.

Агентство отмечает, что это второй раз, когда американский лидер отменяет свой визит в Колумбию. Так, он должен был посетить колумбийскую столицу в апреле после участия Саммита Америк в перуанской Лиме, но американский лидер остался в Вашингтоне, чтобы ответить на сообщения о химических атаках в Сирии.

Напомним, ранее помощник президента РФ заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита G20 в Аргентине. По его словам, лидеры стран также проведут короткую встречу в Париже.

Саммит G20 будет проводиться в Буэнос-Айресе в период с 30 ноября по 1 декабря. 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны.