Актер Алек Болдуин устроил драку за место на парковке, ему грозит тюрьма

Актера обвинят в нападении на человека, в нарушении оскорблений и нарушении общественного порядка.

В Нью-Йорке на Манхэттене полиция задержала актера Алека Болдуина после конфликта с другим водителем за место на парковке.

Об этом сообщает городской телеканал NBC News 4 со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Дождь.

По его данным, актера обвинят в умышленном нападении на человека третьей степени, уголовном проступке и нарушении общественного порядка. Ему грозит до года тюрьмы.

Читайте такжеВ метро Рима двое украинцев пытались ограбить пассажира и устроили драку (видео)

Болдуин ударил мужчину один раз кулаком по лицу после того, как тот занял место на парковке, пока актер ждал, когда оно освободится. Потерпевший пожаловался на боль и его увезли в больницу, рассказали собеседники телеканала.

Эту информацию CNN подтвердил сотрудник полиции Нью-Йорка Джон Гримпел. По его словам, актера отпустили под обязательство явиться в суд. Суд может состояться в декабре.

В Белом доме журналисты попросили президента США Дональда Трампа прокомментировать новости о задержании Болдуина, который последние два года выступает в телешоу Saturday Night Live с пародиями на президента. Трамп пожелал актеру удачи, сообщает NBC.