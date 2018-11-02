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Кира Найтли поразила нарядом на премьере фильма «Щелкунчик и четыре королевства» (фото)

14:11, 02 ноября 2018
Мир
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REUTERS

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Кира Найтли, сыгравшая одну из главных ролей, посетила мероприятие в белоснежном платье в пол с аппликациями Chanel.

Найтли блистала на красной дорожке в компании Маккензи Фой, Элли Бамбер, Ричарда Гранта и Мисти Коуплэнд.

В качестве аксессуаров звезда фильма «Пираты Карибского моря» выбрала небольшие серьги, а также массивное кольцо, усыпанное жемчугом.

Как сообщал УНИАН, ранее студия Disney опубликовала новый трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства", который отойдет от сюжета сказки Гофмана и классического балета Чайковского и расскажет историю о девушке Кларе. Героиня окажется в волшебном мире, где бросит вызов самому страшному злодею всех королевств.

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Теги: #фильмы#Щелкунчик#Кира Найтли