Стало известно, кто исполнит главную мужскую роль в приквеле "Игры престолов"

Главную мужскую роль в приквеле сериала "Игра престолов" сыграет британский актер Джош Уайтхаус, наиболее известный по роли в шоу "Полдрак".

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Отмечается, что новый сериал получил название "Долгая ночь". Уайтхаус присоединился к Наоми Уоттс, которая сыграет "светскую львицу, которая скрывает темный секрет". Подробности о персонаже Уайтхауса не разглашаются, отмечает ZN.UA.

Съемки пилотного эпизода сериала стартуют в следующем году. Сценарий нового шоу напишут Джейн Голдман и автор серии романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин.

Отмечается, что действие сериала будет происходить "за тысячи лет до событий, показанных в "Игре престолов" и "расскажет о переходе мира из золотого века героев к своим самым темным временам. И только одно можно сказать наверняка: от ужасающих секретов истории Вестероса до настоящего происхождения белых ходоков, от загадок востока до легенд Старков… на самом деле не та история, которую мы думаем, что знаем".

Как сообщал УНИАН, выход восьмого сезона шоу ожидается в 2019 году.