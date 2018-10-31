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Названо имя первой актрисы спин-оффа «Игры престолов»

14:04, 31 октября 2018
Мир
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Наоми Уоттс / REUTERS

Об этом со ссылкой на телеканал HBO сообщает The Hollywood Reporter.

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Уоттс стала первой актрисой, официально вошедшей в актерский состав приквела. Какую именно роль будет исполнять актриса пока неизвестно. По словам представителей HBO, она сыграет «харизматичную светскую львицу, скрывающую темный секрет». Имя персонажа Уоттс также держится в секрете.

Действие приквела разворачивается за десять тысяч лет до событий «Игры престолов», и ни один персонаж фэнтезийного сериала в нем не появится.  

Как сообщал УНИАН, ранее была раскрыта главная идея сериала "Игра престолов". По словам автора оригинального произведения, герои преследуют личные цели, но игнорируют глобальные проблемы.

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Теги: #актриса#Игра Престолов