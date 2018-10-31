Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку - СМИ

Пуск состоялся вечером 30 октября с испытательного полигона, находящегося на острове Абдул Калам.

В Индии прошли успешные испытания баллистической ракеты Agni-1, способной нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщает Times of India со ссылкой на источники, передает РБК.

Пуск состоялся вечером 30 октября с испытательного полигона, находящегося на острове Абдул Калам у побережья штата Одиша на востоке Индии. Мишень была успешно поражена.

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Газета отмечает, что хотя ракета разрабатывалась еще с 2002 года, это был второй вечерний пуск снаряда.

Вес ракеты - 12 т, длина - 15 м, диаметр - 1 м. Она может нести на себе боеголовку массой от 1 до 2,5 т. Дальность полета ракеты класса "земля-земля" - от 700 до 900 км.

В 2013 году Индия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V, запуск состоялся с острова Уилер в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса на востоке Индии. Дальность полета этой ракеты - 6 тыс. км, она также способна нести ядерный заряд.

Ранее УНИАН сообщал, что Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12. Это были "первые квалификационные испытания "от и до" для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit".