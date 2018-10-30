Трамп намерен прекратить выдавать гражданство родившимся в США

Трамп заявил, что США - единственная страна в мире, где, если у приезжего появляется ребенок, тот фактически становится гражданином со всеми преимуществами и это нужно прекратить.

Президент США Дональд Трамп планирует лишить права получения американского гражданства родившихся на территории США детей неграждан страны или незаконных мигрантов.

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О намерении подписать соответствующий указ Трамп сообщил в интервью порталу Axios, передает kommersant. «Мы (США - ред.) - единственная страна в мире, где, если у приезжего появляется ребенок, тот фактически становится гражданином США, со всеми преимуществами. Это нелепо. И этому надо положить конец», - заявил Трамп.

Как пишет Axios, если указ президента США будет принят, это станет самым серьезным шагом в рамках его миграционной политики. Портал напоминает, что получение гражданства всем родившимся на территории США гарантирует 14-ая поправка к американской Конституции.

Ранее газета Politico сообщила, что Министерство внутренней безопасности США намерено ужесточить правила выдачи грин-карт. Подготовленный ведомством законопроект затронет иммигрантов, уже живущих в стране на законных основаниях.

Кроме того, в 2019 году США сократят квоту на прием беженцев. Их число будет снижено с 45 тыс. до 30 тыс. человек, объявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.