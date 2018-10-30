цей матеріал доступний українською

Страшно красивые: как звезды отмечают Хэллоуин-2018 (фото, видео)

11:01, 30 октября 2018
Мир
428 0
Звезды уже успели показать свои наряды для празднования Хэллоуина / скриншот

Читайте такжеСамый страшный праздник: где отметить Хеллоуин-2018

Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас собрали на шумных вечеринках известных знаменитостей, которые наперегонки демонстрировали причудливые костюмы.

Джессика Альба, Джо Джонас, Софи Тернер, Оливия Манн, Синди Кроуфорд, Джордж Клуни, Лили Роуз Депп, Пэрис Хилтон, Никки Хилтон Ротшильд и многие другие звезды уже отпраздновали Хэллоуин в этом году.

В прошедшие выходные прокатилась волна знаменитых голливудских костюмированных вечеринок.  

#SpiritAnimal ✨✨🦄✨✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on

#SpiritAnimal ✨✨🦄✨✨

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Хэллоуин звезды Леди Гага Хайди Клум костюмы