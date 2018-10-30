Страшно красивые: как звезды отмечают Хэллоуин-2018 (фото, видео)
11:01, 30 октября 2018Мир
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В прошедшие выходные прокатилась волна знаменитых голливудских костюмированных вечеринок.
Звезды уже успели показать свои наряды для празднования Хэллоуина / скриншот
Праздник Хэллоуина в 2018 году выпадает на среду, 31 октября, однако большинство звезд взялись отмечать этот день еще на выходных.
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Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Лас-Вегас собрали на шумных вечеринках известных знаменитостей, которые наперегонки демонстрировали причудливые костюмы.
Джессика Альба, Джо Джонас, Софи Тернер, Оливия Манн, Синди Кроуфорд, Джордж Клуни, Лили Роуз Депп, Пэрис Хилтон, Никки Хилтон Ротшильд и многие другие звезды уже отпраздновали Хэллоуин в этом году.
В прошедшие выходные прокатилась волна знаменитых голливудских костюмированных вечеринок.
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