Российские атомные подлодки перестали быть "невидимыми" для США – росСМИ

Руководство армии РФ не осознает масштаб угрозы от самолетов США, в том числе и потому, что российская противолодочная авиация катастрофически отстала, отмечает автор публикации.

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) больше не являются "невидимыми" для армии США, так как их движение уже легко отслеживают американские разведывательные самолеты.

Как пишет российский журнал "Военно-промышленный курьер" в своем выпуске за 23-29 октября, США «вовсю отрабатывают новые способы обнаружения подлодок».

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Сообщается, что офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета «Орион» на карту расположения российских АПЛ в ходе учений. «И все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения наших лодок. То есть он их даже не искал, а направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на нашу ПЛ (подлодку – ред.), сбрасывал буй и шел к следующей», – пишет автор статьи Максим Климов.

Он отмечает, что руководство армии РФ не осознает масштаб угрозы от самолетов США, в том числе и потому, что российская противолодочная авиация катастрофически отстала от зарубежного уровня.

«Идеология даже новейших российских авиационных поисково-прицельных систем осталась в 70-х годах. «Новелла» («Ленинец»), как было официально заявлено, обеспечивает «увеличение эффективности Ил-38 в четыре раза». Проблема в том, что у Ил-38 возможности по малошумным подлодкам были близки к нулю», – объяснил автор.

Он также обратил внимание на отставание по степени шумности четвертого поколения подводных лодок РФ от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел.

Как показывают исследования, при одинаковом уровне шумности многоцелевые подводные лодки "Северодвинск" и "Казань" серьезно уступают по скорости американским подлодкам типа Virginia и Seawolf.