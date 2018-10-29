США не откажутся от кассетных боеприпасов из-за угрозы со стороны КНДР

По словам замглавы Пентагона, разработка замены данного вооружения займет слишком много времени, что недопустимо в условиях северокорейской угрозы.

Заместитель главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что Соединенные Штаты отказались от прежних планов запретить использование кассетных боеприпасов.

По словам Шэнахана, данное решение продиктовано необходимостью противостоять КНДР, поэтому склады с кассетными боеприпасами сохранят. Об этом пишет портал Military.com.

Читайте такжеМорские дроны НАТО будут противодействовать российским субмаринам

«В ходе учений у нас возник вопрос — чем мы будем противостоять Северной Корее? И тогда мы взглянули на боеприпасы, которые нам нужны, и на те, что уже есть в распоряжении», — заявил Шэнахан.

По словам замглавы Пентагона, разработка замены данного вооружения займет слишком много времени, что недопустимо в условиях северокорейской угрозы.

Ранее в КНДР пообещали придерживаться своих обязательств ради мира на Корейском полуострове.