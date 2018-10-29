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США не откажутся от кассетных боеприпасов из-за угрозы со стороны КНДР

16:57, 29 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Заместитель главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что Соединенные Штаты отказались от прежних планов запретить использование кассетных боеприпасов.

По словам Шэнахана, данное решение продиктовано необходимостью противостоять КНДР, поэтому склады с кассетными боеприпасами сохранят. Об этом пишет портал Military.com.

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«В ходе учений у нас возник вопрос — чем мы будем противостоять Северной Корее? И тогда мы взглянули на боеприпасы, которые нам нужны, и на те, что уже есть в распоряжении», — заявил Шэнахан.

По словам замглавы Пентагона, разработка замены данного вооружения займет слишком много времени, что недопустимо в условиях северокорейской угрозы.

Ранее в КНДР пообещали придерживаться своих обязательств ради мира на Корейском полуострове.

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Теги: #Пентагон#США#бомбы