В белом мини-платье и на каблуках: новый выход беременной Меган Маркл (фото)

Принц Гарри и его жена Меган посетили выставку арт Courtenay Creative в Веллингтоне.

Выставка очень интересная, особенно в преддверии Хэллоуина. Принц Гарри и его беременная жена Меган пообщались с гримерами и костюмерами, им рассказали подробнее о выставке костюмов, также были сделаны несколько фотографий на память.

На этот раз 37-летняя Меган предпочла белое мини-платье с коротким рукавом, к которому подобрала синие туфли-лодочки на каблуках. Интересно, не замерзла ли герцогиня на мероприятии без колгот.

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На шее герцогини красовалась новая золотая подвеска, она собрала волосы в высокую прическу и сделала довольно насыщенный макияж глаз.

Журналисты заметили, что черные и белые наряды в образах герцогини Сассекской в этом королевском туре доминируют. Да и, вообще, беременная Меган выглядит очень элегантно.