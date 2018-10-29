National Interest: Российский танк Т-14 «Армата» проигрывает Abrams из-за ключевого отличия

Россия перешла на автоматические системы перезарядки раньше, чем большинство других стран, но пока преимущество от их использования очень сомнительно.

Если посмотреть на популярные конструкции танков в мире, можно заметить, что существует два ключевых философских подхода.

Первый из них представлен американскими Abrams и немецким Leopard 2, в конструкции которых боеприпасы хранятся в специальном отсеке в башне под надежной защитой. Таким образом, в случае взрыва снарядов экипаж этих танков не пострадает.

Второй же философский подход представлен российскими танками серии «Т», в которых боеприпасы размещены вокруг и под башней в барабане. Таким образом, система автоматической перезарядки может сама досылать снаряды в пушку.

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Об этом пишет National Interest, добавляя, что использование автоматической перезарядки позволяет сократить экипаж до трех солдат. Внутреннее пространство сокращается, а бронированные части внутри боевой машины увеличивают вес. Однако, размещение боеприпасов в барабане в башне может привести к возникновению опасной ситуации в случае, если танк испытывает удар, а подача снарядов будет заблокирована.

Некоторые танки используют линейные системы автоматической перезарядки. И из этого можно вынести лучшие аспекты такого подхода. Почему же такая конструкция не очень распространена? Станет ли она более популярной в будущем?

Издание пишет, что четыре модели основных боевых танков сегодня используют линейные системы подачи снарядов. Это французский танк Leclerc, японские Type-90 и Type-10, а также корейский танк K2 Black Panther. Подобные системы используются в артиллерии. Но там они нужны в основном для скорости. Артиллерийский опыт вряд ли может предложить что-то, что можно было бы полезно использовать в разработке танков.

Французский Leclerc загружает снаряды из кассет на 21 заряд, размещенных в специальных отсеках в башне. Бронированная перегородка отделяет боеприпасы от экипажа. Заряды проходят через небольшой проем, который открывается только в момент перезарядки пушки. Панели для гильз окружают кассету со снарядами. В K2, Тype-90 и Type-10 используются системы наподобии французской разработки с небольшими отличиями, которые касаются передачи кассет со снарядами и пушечного отсека.

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Во времена СССР проводились даже эксперименты над разработкой гибридной барабанно-линейной системы автоматической перезарядки. Преимущество такого подхода над описанной выше системой в том, что размер башни и всего танка можно было уменьшить. Поскольку отпадает необходимость складывать все снаряды в специальном отсеке в башне. Но в этом кроется и главный недостаток. Угол маневренности башни страдает. Кроме того, большое по размерам хранилище для снарядов становится открытой мишенью, когда башня поворачивается.

Однако, в танке Т-14 «Армата» Россия не использовала этот советских гибридный подход. В новой российской модели установлена барабанная система автоматической перезарядки. Экипаж отделен от снарядов и размещен в бронированной капсуле в основе танка. Это позволяет «Армате» сократить риски от удара по боеприпасах и защитить солдат.

Но самая большая причина, почему автоматические системы перезарядки не очень популярны на Западе в том, что они даже по доктрине не могут работать в Leopard и Abrams. Оба танка разработаны с расчетом, что экипаж состоит из четырех человек. И один из них отвечает именно за перезарядку. Наличие четвертого члена танковой команды облегчает процесс решения текущих боевых проблем и ремонта в полевых условиях.

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Впрочем, если бы пушка танка была увеличена до 140 или 152 миллиметров, человеческая перезарядка сильно проигрывала бы машине. Если танки хоть когда-то перейдут на такой калибр, можно смело ожидать, что снаряды в пушки будут подавать автоматические системы перезарядки. И нечто подобное может появиться в будущих моделях Abrams. Концепцию уже испытывали в прошлом. К примеру, существовала модель Abrams с барабанной системой перезарядки FASTDRAW на 18 снарядов. Она исключала четвертого члена танкового экипажа. Однако, концепт отложили, поскольку это сокращало маневренность танка.