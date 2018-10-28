В США успешно испытали новую ракету-перехватчик (видео)

В Пентагоне этот результат назвали «ключевым моментом» в развитии американской противоракетной обороны.

Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия, сообщает Defense News.

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Испытания состоялись в Тихом океане 26 октября. В Пентагоне этот результат назвали «ключевым моментом» в развитии американской противоракетной обороны.

В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, в прошлом году введенный в состав ВМС США. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.

Противоракета SM-3 версии Block IIA разрабатывается с 2006 года совместными усилиями США и Японии. Она призвана заменить предыдущие модификации SM-3. Новинка имеет больший кинетический перехватчик, новую сенсорную аппаратуру, высокие возможности по дискриминации ложных целей, а также увеличенную дальность и скорость поражения. Она уничтожает мишень не в результате подрыва, а путем физического столкновения с ней. Скорость полета противоракеты составляет 4,5 километра в секунду, предельная дальность поражения - 2700 километров, отмечает Радио Свобода.

Противоракета будет установлена как на морские, так и на наземные платформы ПРО Aegis Ashore, в том числе на территории Румынии, Польши, а также Японии, которая обеспокоена ракетно-ядерной программой КНДР.

Успешный тест противоракеты состоялся спустя несколько дней после заявления президента Дональда Трампа о том, что США выходят из Договора о ракетах средней и меньшего радиуса действия. Это соглашение было заключено в 1987 году между США и СССР. Документ запрещал сторонам иметь и разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. Вашингтон обвинил Москву в нарушении этого соглашения и объявил о планах разработать системы, призванные стать симметричным ответом на ракетные разработки, которые, вероятно, проводит Россия.