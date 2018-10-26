Появилось последнее видео с Николаем Караченцовым

На видео Караченцов с трудом поздоровался с журналистами и высказал желание и дальше бороться с онкологическим заболеванием.

В сети появилось последнее появление на камеру Николая Караченцова, скончавшегося утром 26 октября.

На интервью с супругой артиста Людмилой Поргиной, данное в сентябре 2018 года «Пятому каналу».

В сюжете появляется и сам тяжело больной артист, которому супруга читала стихи. Он с трудом поздоровался с журналистами и высказал желание и дальше бороться с онкологическим заболеванием.

Как сообщал УНИАН, в Москве за день до своего 74-летия, 26 октября в 9 часов утра, умер актер Николай Караченцов. С артистом попрощаются 29 октября в московском театре "Ленком".