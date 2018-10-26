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Мать драконов из "Игры престолов" Эмилия Кларк рассекретила своего бойфренда

15:02, 26 октября 2018
Мир
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Эмилия Кларк отметила 32-летие / фото hbo.com

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Актриса опубликовала в Instagram снимок песчаного берега, на котором отражаются тени влюбленной парочки.

Имя таинственного незнакомца было рассекречено довольно быстро - как только режиссер фильмов «Силиконовая долина» и «Легион» 35-летний Чарли МакДауэлл опубликовал такое же фото на своей странице в соцсети. «Этот день рождения я буду помнить еще долго», - подписала фото Эмилия. 

«С днем рождения, Э», - написал Чарли, сопроводив короткую фразу смайлом в виде сердца. 

Как сообщал УНИАН, ранее Эмилия Кларк похвасталась драконами на запястье в честь "Игры престолов".

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Теги: #Игра Престолов#Эмилия Кларк