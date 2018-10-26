CNBC: Разведчики США узнали в загадочной ракете России антиспутниковое оружие

Однако, эксперты допускают, что новое российское оружие может оказаться очередной пустой сенсацией Кремля.

Загадочная ракета России, которую в прошлом месяце сфотографировали на борту Миг-31, оказалась антиспутниковым оружием. И Москва рассчитывает, что она будет готова к бою уже в 2022 году.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет разведки США, который опирается на информацию трех информированных источников.

Согласно данным американских разведчиков, российская загадочная ракета разработана для уничтожения коммуникационных и фотографических спутников на низкой орбите Земли. Издание уточняет, что Международная космическая станция и телескоп Hubble тоже кружат вокруг планеты на этой орбите. Снимки макета загадочной российской ракеты на борту модифицированного сверхзвукового перехватчика Миг-31, способного взлетать к пределам космоса, появились в середине сентября.

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Предварительные испытания макета начались того же месяца. Их целью было проверить, пригодна ли конструкция ракеты для размещения на борту такого самолета.

«Существует такой тип тестов, когда сначала пытаются проверить, будут ли оружие и воздушная база нормально взаимодействовать во время полета», - пояснил неназванный собеседник CNBC, добавив, что следующий этап испытаний состоится в 2019 году.

Тогда российские военные перейдут к запуску тестовых ракет с борта Миг-31. Кремль рассчитывает поставить антиспутниковую разработку на вооружение уже в 2022 году.

«По моему мнению, насколько я понимаю, это, вероятно, противоспутниковая система. Кажется, она предоставляет возможности, которые им хотелось бы иметь», - сказал директор российского «Проекта ядерных сил» Павел Подвиг, отметив, что Китай и США также разработали подобные системы вооружения.

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«Концепция кинетических антиспутниковых вооружений, которые можно запускать с воздуха, на слуху уже довольно долго. И шаги в этом направлении в последние годы демонстрировали Китай, Россия и мы», - сказал директор проекта ракетной обороны Центра стратегических и международных исследований Томас Карако, рассматривая фото российской ракеты.

Эксперт усомнился, что Москва действительно в ближайшие годы построит для своей армии такое оружие.

«Учитывая то, что россияне выпускали множество сенсационных пресс-релизов о новых игрушках Путина, стоит смотреть на вещи с определенным скепсисом», - пояснил Карако.