Актеру Роберту Де Ниро прислали бомбу

В офис Роберта Де Ниро прислали подозрительный пакет, похожий на те, что раньше неизвестные отправили ряду политиков США.

Офис актера Роберта Де Ниро в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщается, что на месте был найден подозрительный предмет, возможно, взрывное устройство.

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Об этом сообщает телеканал CNN. Два источника в правоохранительных органах в комментарии телеканалу рассказали, что адресованный актеру пакет был похож на те, что ранее прислали американским политикам – на нем было наклеено шесть марок с изображением флага США в два ряда.

На передней стороне пакета не было почтового штемпеля. При помощи рентгена правоохранители выяснили, что внутри пакета находится взрывной устройство.

Как сообщал УНИАН, 22–24 октября американские спецслужбы перехватили несколько подозрительных посылок. В основном они адресовались сторонникам Демократической партии США.