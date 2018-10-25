Новым Капитаном Америкой может стать женщина

Капитана Америку также может сыграть темнокожий актер.

Продюсер Фрэнк Грилло заявил, что нового Капитана Америку может сыграть темнокожий актер или женщина.

По его словам, он удивлен решением Криса Эванса распрощаться с ролью супергероя. Об этом сообщает Screen Rant.

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Он также добавил, что официальной информации о новом исполнителе роли Капитана Америки пока нет.

Ранее Крис Эванс заявил, что больше не будет сниматься в супергеройских фильмах «Мстители».