Новым Капитаном Америкой может стать женщина
02:23, 25 октября 2018Мир
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Капитана Америку также может сыграть темнокожий актер.
Официальной информации о новом исполнителе роли Капитана Америки пока нет / фото screenrant
Продюсер Фрэнк Грилло заявил, что нового Капитана Америку может сыграть темнокожий актер или женщина.
По его словам, он удивлен решением Криса Эванса распрощаться с ролью супергероя. Об этом сообщает Screen Rant.
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Он также добавил, что официальной информации о новом исполнителе роли Капитана Америки пока нет.
Ранее Крис Эванс заявил, что больше не будет сниматься в супергеройских фильмах «Мстители».
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