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Новым Капитаном Америкой может стать женщина

02:23, 25 октября 2018
Мир
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Официальной информации о новом исполнителе роли Капитана Америки пока нет / фото screenrant

По его словам, он удивлен решением Криса Эванса распрощаться с ролью супергероя. Об этом сообщает Screen Rant.

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Он также добавил, что официальной информации о новом исполнителе роли Капитана Америки пока нет.

Ранее Крис Эванс заявил, что больше не будет сниматься в супергеройских фильмах «Мстители».

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Теги: #фильм Мстители Marvel