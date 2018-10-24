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Беременная Меган Маркл показала округлившийся живот (фоторепортаж)

18:19, 24 октября 2018
Мир
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Беременная Меган Маркл перестала скрывать свое интересное положение и в облегающем синем платье показала округлившийся живот.

Сейчас герцогиня находится на 4 месяце беременности. Супруга принца Гарри на приеме на Фиджи подчеркнула живот интересным платьем. Меган Маркл выбрала платье ярко-лазурного цвета, этот оттенок еще называют "Фиджи".

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Сейчас Меган Маркл с мужем находятся в официальном турне по Австралии и Океании. Обязанности Меган в связи с ее беременностью сократили, но от королевских обязанностей она не отказывается.

Как сообщалось,  ребенок принца Гарри и Меган Маркл появится на свет весной 2019 года и станет седьмым в очереди на престол, заняв место после своего отца.

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