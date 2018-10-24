Кейт Миддлтон в вечернем платье и с тиарой принцессы Дианы стала королевой вечера (фото)

Королева Елизавета II устроила прием в Букингемском дворце в честь нидерландских монархов.

Пока принц Гарри и беременная Меган Маркл были на банкете, организованном в их честь президентом островов Фиджи, в Букингемском дворце прошел гала-прием в честь нидерландской королевской четы.

Читайте такжеКоролевский дворец показал официальные фото со свадьбы принцессы Евгении

Впервые за 35 лет в Великобританию с двухдневным официальным визитом прибыл король Нидерландов Виллем-Александр с супругой, королевой Максимой.

На устроенном королевой Елизаветой II грандиозном государственном банкете присутствовали члены британской королевской семьи, среди которых были принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Именно герцогиня Кембриджская на приеме выглядела настоящей королевой вечера, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

Супруга принца Уильяма нарядилась в голубое вечернее платье от Alexander Mcqueen, а голову украсила тиарой Cambridge lover's Knot, которую до нее носила принцесса Диана. Также среди украшений герцогини были жемчужные серьги-капельки принцессы Уэльской и одно из любимых ожерелий королевы Елизаветы II.

Кроме того, образ Кейт украшала желтая брошь - подарок королевы, который преподносится всем женщинам королевской семьи.