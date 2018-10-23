Новая термоядерная бомба США "легко достанет" до Москвы - российский эксперт

По мнению российского эксперта, возможность самолетов-носителей B61-12 базироваться на базах НАТО в Литве или Латвии "фактически меняет статус этого ядерного оружия".

Модернизация термоядерной бомбы B61 до 12-го поколения превратила авиационный боеприпас из тактического оружия в стратегическое.

Об этом изданию "Армейский стандарт" заявил бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности России, экс-начальник Главного штаба РВСН (в 1994–1996 годах) генерал-полковник Виктор Есин.

Российский эксперт предположил, что возможность самолетов-носителей B61-12 базироваться на базах НАТО в Литве или Латвии "фактически меняет статус этого ядерного оружия".

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"По отношению к России оно перестает быть тактическим, так как способно легко доставать до объектов центрального промышленного района страны, крупных городов, включая Москву. Это позволяет сделать B61-12 существенным довеском к тем стратегическим наступательным силам, которыми сегодня обладают США", - считает российский генерал-полковник.

Есин также отметил, что вместе с бомбой совершенствуются ее самолеты-носители, в частности, американские F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также европейские Tornado. Кроме того, оружие получат истребители пятого поколения F-35 Lightning II, стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также перспективный малозаметный B-21 Raider.

Ранее УНИАН сообщал, что Военно-воздушные силы (ВВС) США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) провели серию испытаний управляемой ядерной бомбы проекта B61-12. Это были "первые квалификационные испытания "от и до" для B61-12 на стратегическом бомбардировщике B-2A Spirit".