Двухметровый актер из «Игры престолов» женился на миниатюрной официантке (фото)

Избранницей силача стала бывшая официантка и Instagram-модель Келси Хенсон.

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, которого все знают по роли правой руки Серсеи Ланнистер Горы из сериала «Игра престолов», женился.

Избранницей силача стала бывшая официантка и Instagram-модель Келси Хенсон. Келси и Гора выложили в Instagram фото со свадьбы. Хафтор подписал черно-белое фото.

«С большим удовольствием теперь я зову Келси Морган Хенсон своей женой! Я готов защищать эту красавицу несмотря ни на что, что бы ни произошло бы в нашей жизни!», - говорится в сообщении.