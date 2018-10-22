Двухметровый актер из «Игры престолов» женился на миниатюрной официантке (фото)
17:39, 22 октября 2018Мир
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Избранницей силача стала бывшая официантка и Instagram-модель Келси Хенсон.
Самый брутальный актер «Игры престолов» женился на миниатюрной модели / скриншот
Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон, которого все знают по роли правой руки Серсеи Ланнистер Горы из сериала «Игра престолов», женился.
Избранницей силача стала бывшая официантка и Instagram-модель Келси Хенсон. Келси и Гора выложили в Instagram фото со свадьбы. Хафтор подписал черно-белое фото.
«С большим удовольствием теперь я зову Келси Морган Хенсон своей женой! Я готов защищать эту красавицу несмотря ни на что, что бы ни произошло бы в нашей жизни!», - говорится в сообщении.
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