Раскрыта главная идея сериала "Игра престолов"

По словам автора оригинального произведения, герои преследуют личные цели, но игнорируют глобальные проблемы.

Писатель Джордж Мартин, создатель саги «Песнь льда и пламени», по мотивам которой снят сериал «Игра престолов», раскрыл главный смысл, который он вкладывал в книгу и экранизацию.

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Как сообщает The New York Times, Мартин подтвердил догадки о том, что прообразом наступающей на мир Вестероса зимы является глобальное потепление на Земле. По словам Мартина, главная проблема в «Игре престолов» заключается в том, что персонажи преследуют личные цели, не обращая внимания на надвигающуюся катастрофу.

«Жители Вестероса участвуют в своих частных распрях, сражаясь за власть, статус и богатство. И они настолько погружены в это, что игнорируют угрозу, - "зима близко" - которая может уничтожить их всех и весь мир. И это всеобъемлющая аналогия с тем, как мне кажется, что происходит с нашей планетой, на которой мы участвуем в собственных распрях. Мы спорим о важных вещах - международной политике, внутренней политике, гражданских правах и обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними и тратим силы, угроза климатических изменений никуда не уходит», - пояснил писатель.

Он отметил, что ни одна важная проблема, которой сегодня занято общество, не будет иметь никакого значения, если мы все умрем, а наши города окажутся на дне океана.