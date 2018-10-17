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Беременная Меган Маркл и принц Гарри не стесняются чувств на публике (фоторепортаж)

16:21, 17 октября 2018
Мир
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Беременная Меган Маркл и принц Гарри, который находятся в туре по Австралии и странам Океании, не стесняются проявлять чувства на публике.

Супруги посетили город Даббо, где побывали на одной из ферм и в парке, где они встретились с местными. Меган появилась в неформальном образе, сменив элегантные платья и классические туфли на узкие джинсы и свободную белую рубашку.

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Она поддерживала супруга и казалась весьма заботливой, когда держала зонт над головой принца Гарри. 

Ранее сообщалось, что у младшей сестры Кейт Миддлтон - Пиппы родился мальчик.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#Меган Маркл