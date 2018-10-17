Беременная Меган Маркл и принц Гарри не стесняются чувств на публике (фоторепортаж)
16:21, 17 октября 2018Мир
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Меган появилась в неформальном образе, сменив элегантные платья и классические туфли на узкие джинсы и свободную белую рубашку.
Беременная Меган Маркл и принц Гарри, который находятся в туре по Австралии и странам Океании, не стесняются проявлять чувства на публике.
Супруги посетили город Даббо, где побывали на одной из ферм и в парке, где они встретились с местными. Меган появилась в неформальном образе, сменив элегантные платья и классические туфли на узкие джинсы и свободную белую рубашку.
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Она поддерживала супруга и казалась весьма заботливой, когда держала зонт над головой принца Гарри.
Ранее сообщалось, что у младшей сестры Кейт Миддлтон - Пиппы родился мальчик.
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