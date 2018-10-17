Младшая сестра Кейт Миддлтон родила (видео)

Малыш и 35-летняя роженица чувствуют себя хорошо. Это первый ребенок в семье Пиппы Миддлтон.

У Джеймса Мэтьюза и младшей сестры Кейт Миддлтон - Пиппы родился мальчик. Читайте такжеСамая модная в королевской семье: Кейт победила Меган Это произошло в понедельник, 15 октября, говорится в сюжете ТСН. Малыш и 35-летняя роженица чувствуют себя хорошо. Это первый ребенок в семье Пиппы Миддлтон и ее мужа Джеймса Мэтьюза. Кенсингтонский дворец сообщил, что принц Уильям и Кейт очень радуются за пару. Ранее сообщалось, что беременная Меган Маркл впервые появилась на публике после новости о пополнении.

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