Николь Кидман и Джулия Робертс снова станут мамами - СМИ

О том, насколько правдива информация, можно будет узнать в течение следующих нескольких месяцев.

Сразу две голливудские актрисы забеременели. Николь Кидман и Джулия Робертс готовятся в очередной раз стать мамами.

Читайте такжеМеган Маркл беременна

Такую информацию опубликовали в издании In Touch, передает РБК Украина. Издание опубликовало свежий номер, на обложке которого красуется "горячая новость".

По слухам, Николь Кидман, которая замужем за рок-музыкантом Китом Урбаном, сейчас переживает не лучшие времена в браке. Их союз на грани распада из-за груза внутренних противоречий. Вследствие этого актриса решила завести ребенка, чтобы сохранить семью. Для этого 51-летняя Кидман прибегла к услугам клиники искусственного оплодотворения ЭКО.

При этом у нее и Кита Урбана уже есть двое детей: дочь Санди Роуз (ей 10 лет) и Фэйт Маргарет (девочке сейчас 7 лет). Кидман и Урбан вместе с 2006 года. Санди Николь родила сама, а Фэйт появилась в результате суррогатного материнства. А от первого мужа Кидман, Тома Круза, у нее детей не осталось: оба ребенка были приемными и после развода остались жить с Крузом.

Кроме Кидман, готовится к материнству и Джулия Робертс, которая недавно отметила 50-летие. Сообщается, что и она таким образом стремится скрепить союз со своим мужем Дэнни Модером.

"Джулия и Дэнни в восторге. Эта неожиданная новость спасла их брак и полностью перевернула их жизнь. Говорят, это будет мальчик, чему Джулия очень довольна, поскольку с мальчиками легче", - говорит инсайдер издания.

По имеющимся сведениям, у пары возникают ссоры из-за ревности. При этом, в отличие от Кидман, Робертс забеременела самостоятельно, естественным образом. Модер и Робертс вместе с 2002 года, у них трое детей.

При этом издание Gossip Cop, которое развенчивает мифы созданные вокруг звезд, считает, что беременность актрис - фейк-новость.