Одна из стран впервые отказалась от участия в "Евровидении": стала известна причина

Такое решение телеканал-организатор принял в связи с сокращением бюджетных расходов.

Болгария отказалась участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2019" из соображений экономии.

Читайте также"Мы не можем показывать бородатую женщину": Турция объяснила причины бойкота конкурса "Евровидение"

Об этом сообщает "360" со ссылкой на болгарский национальный телеканал БНТ.

Такое решение телеканал-организатор принял в связи с сокращением бюджетных расходов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кристиан Костов, выступавший за Болгарию, занял на конкурсе второе место. Болгария участвовала в "Евровидении" ежегодно с 2005 года.