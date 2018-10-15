Одна из стран впервые отказалась от участия в "Евровидении": стала известна причина
18:09, 15 октября 2018Мир
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Такое решение телеканал-организатор принял в связи с сокращением бюджетных расходов.
Иллюстрация REUTERS
Болгария отказалась участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2019" из соображений экономии.
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Об этом сообщает "360" со ссылкой на болгарский национальный телеканал БНТ.
Такое решение телеканал-организатор принял в связи с сокращением бюджетных расходов.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кристиан Костов, выступавший за Болгарию, занял на конкурсе второе место. Болгария участвовала в "Евровидении" ежегодно с 2005 года.
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