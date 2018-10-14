В самолет, в котором летели принц Гарри с женой, ударила молния

Принц Гарри и Меган Маркл отправились на вечеринку в Амстердаме.

В частный самолет Dassault Falcon 7X, которым летели Принц Гарри и его жена Меган Маркл, во время полета ударила молния.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на газету The Mirror.

Отметим, что удар молнии пришелся на переднюю часть самолета — головной обтекатель, и едва не задел навигационное оборудование. Сквозь фюзеляж самолета (корпус 24) прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт.

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К счастью, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол, поэтому принц Гарри и Меган Маркл не пострадали.

Как говорится в ведомстве, самолету Dassault Falcon 7X стоимостью 53 миллиона долларов, на котором герцог и герцогиня Сассекские собирались лететь и в обратный рейс, понадобился ремонт. Поэтому королевской семье предоставили замену, отправив другой лайнер из Стокгольма.

Аренда самолета стоила 26 тысяч долларов, которые пара заплатила из собственного кармана, не используя деньги налогоплательщиков.