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В самолет, в котором летели принц Гарри с женой, ударила молния

14:27, 14 октября 2018
Мир
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Принц Гарри и Меган Маркл / фото REUTERS

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на газету The Mirror.

Отметим, что удар молнии пришелся на переднюю часть самолета — головной обтекатель, и едва не задел навигационное оборудование. Сквозь фюзеляж самолета (корпус 24) прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт.

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К счастью, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол, поэтому принц Гарри и Меган Маркл не пострадали.

Как говорится в ведомстве, самолету Dassault Falcon 7X стоимостью 53 миллиона долларов, на котором герцог и герцогиня Сассекские собирались лететь и в обратный рейс, понадобился ремонт. Поэтому королевской семье предоставили замену, отправив другой лайнер из Стокгольма.

Аренда самолета стоила 26 тысяч долларов, которые пара заплатила из собственного кармана, не используя деньги налогоплательщиков.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#Меган Маркл