РФ не смогла наладить выпуск гиперзвукового оружия - американская разведка

По данным американской разведки, в России нет компонентов для серийного производства.

Россия не смогла наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия из-за отсутствия компонентов из углеволокна.

Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на американскую разведку, пишет ТСН.uа.

Оружие, о котором президент Владимир Путин объявил во время послания Федеральному собранию, может двигаться со скоростью в десять, и в двадцать раз быстрее звука (по данным CNBC, в пять раз быстрее звука - ред). У США нет средств защиты от такого оружия.

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По данным американской разведки, в России нет компонентов для серийного производства. Тем не менее, Путин сказал, что оно уже налажено. Ожидается, что его смогут взять на вооружение в 2020 году. Вероятно, Россия ищет новые источники для производства компонентов. Как сообщил источник CNBC, ближайшие испытания запланированы на декабрь.

Напомним, что ранее в США впервые успешно испытали прототип гиперзвуковой ракеты.