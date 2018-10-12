Принцесса Евгения вышла замуж: Робби Уильямс, Деми Мур, Наоми Кэмпбелл и другие звезды на королевской свадьбе (фото, видео)
Внучка королевы Елизаветы II, принцесса Евгения стала женой бизнесмена, менеджера клуба Mahiki Джека Бруксбенка. Молодожены только что обменялись обетами и кольцами.
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Младшая дочь принца Эндрю и ее избранник шли к этому событию восемь лет. Они познакомились на горнолыжном курорте в Швейцарии, где семья принцессы владеет домом.
Обряд венчания молодоженов состоялся в часовне Святого Георгия, где 5 месяцев назад венчались принц Гарри и Меган. После церемонии венчания уже в статусе мужа и жены пара по традиции отправилась на романтическую прогулку по улицам Лондона.
Среди гостей на королевской свадьбе были замечены – актриса Деми Мур, модель Наоми Кэмпбелл, актриса Лив Тайлер, модель Кейт Мосс, беременная Пиппа Миддлтон, певцы Робби Уильямс и Рики Мартин.