Австралийские пожарные выпустили эротический календарь на 2019 год (фото, видео)

Отважные спасатели обнажили свои прекрасные тела и «вооружились» котиками для самого пикантного календаря на 2019-й год.

Ежегодно австралийские пожарные радуют женщин по всему миру своими полураздетыми фотографиями. В новом году всегда выходит свежий календарь, на котором позируют мужчины с красивыми телами.

Как передает Joinfo.ua, по традиции в этом году австралийские пожарные сделали порцию новых горячих снимков, на которых предстали без верхней части одежды, радуя представительниц прекрасного пола своими бицепсами и кубиками пресса.

Еще более умилительными и восхитительными (но не менее брутальными) снимки стали с представшими на них котятами и щенками, а также другими животными, с которыми позируют мускулистые мачо.

Проект недавно был запущен на международном масштабе, и пожарные с разных уголков мира борются за право оказаться на 12 страницах будущего горячего календаря, который увидит свет в апреле 2019 года.

"С появлением международного интереса к календарю, было умно пригласить самых горячих пожарных со всего мира сюда, на красивый Золотой берег, чтобы они могли стать частью этого события", - отметил создатель календарей.

Все вырученные средства с продаж календарей пойдут благотворительным организациям по защите и спасению животных во всем мире.

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Спасатели, ежедневно сражающиеся с огнем, спасающие людей и животных, предстали на снимках с самыми разнообразными животными – собаками, котятами, сурикатами, птицами, коалами и другими.

Создатели отмечают, что больше всего чествуют их продукт в Азии, Испании, Португалии, Мексике и Южной Америке.

Примечательно то, что в создании календаря принимает участие дочь всемирно известного натуралиста Стива Ирвина – звезды сериала "Охотник на крокодилов", печально погибшего от жала ската.

"Мы так рады, что снова участвуем в выпуске календаря австралийских пожарных 2019 года. Собранные средства помогают спасти и защитить дикую природу по всей Австралии", - отметила Бинди Ирвин.

Все собранные деньги пожарные отправляют в благотворительные организации. Например, в Австралийский зоопарк дикой природы. И в детские госпитали.

Отметим, календарь с пожарными выходит с 1993 года. За это время проект перечислил нуждающимся более $2,8 млн. Из них $1,7 млн было собрано за последние 4 года, когда календарь стал популярен в соцсетях.