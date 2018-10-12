Пентагон временно приостановил полеты истребителей F-35

Пентагон приостановил полеты F-35 на время инспекции топливной системы самолетов.

Министерство обороны США приостановило полеты новейших истребителей F-35. По данным издания Military Times, Пентагон приостановил полеты F-35 на время инспекции топливной системы самолетов. Читайте такжеNational Interest: Старые американские F-15 способны легко разобраться с новыми Су-57 Как отмечается, полеты истребителей были приостановлены на 48 часов. Ранее сообщалось, что в США раскритиковали «боевой дебют» истребителя F-35.

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