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Пентагон временно приостановил полеты истребителей F-35

01:42, 12 октября 2018
Мир
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Истребители F-35 / фото Wikimedia Commons

По данным издания Military Times, Пентагон приостановил полеты F-35 на время инспекции топливной системы самолетов.

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Как отмечается, полеты истребителей были приостановлены на 48 часов.

Ранее сообщалось, что в США раскритиковали «боевой дебют» истребителя F-35.

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Теги: #Пентагон#истребитель США