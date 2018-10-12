Пентагон временно приостановил полеты истребителей F-35
01:42, 12 октября 2018Мир
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Пентагон приостановил полеты F-35 на время инспекции топливной системы самолетов.
Истребители F-35 / фото Wikimedia Commons
Министерство обороны США приостановило полеты новейших истребителей F-35.
По данным издания Military Times, Пентагон приостановил полеты F-35 на время инспекции топливной системы самолетов.
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Как отмечается, полеты истребителей были приостановлены на 48 часов.
Ранее сообщалось, что в США раскритиковали «боевой дебют» истребителя F-35.
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