Рэпер Канье Уэст встретился с Трампом (фоторепортаж)

Уэст также объяснил свой визит в Белый дом лозунгом предвыборной кампании Трампа — «чтобы сделать Америку снова великой».

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