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Рэпер Канье Уэст встретился с Трампом (фоторепортаж)

23:47, 11 октября 2018
Мир
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Рэпер Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

По данным портала TMZ, Уэст рассказал Трампу об отсутствии «мужской энергии» в его семье из-за развода родителей.

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Как отмечается, Уэст также объяснил свой визит в Белый дом лозунгом предвыборной кампании Трампа — «чтобы сделать Америку снова великой».

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Теги: #встреча#рэпер#Дональд Трамп