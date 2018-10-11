Рэпер Канье Уэст встретился с Трампом (фоторепортаж)
23:47, 11 октября 2018Мир
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Уэст также объяснил свой визит в Белый дом лозунгом предвыборной кампании Трампа — «чтобы сделать Америку снова великой».
Рэпер Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
По данным портала TMZ, Уэст рассказал Трампу об отсутствии «мужской энергии» в его семье из-за развода родителей.
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Как отмечается, Уэст также объяснил свой визит в Белый дом лозунгом предвыборной кампании Трампа — «чтобы сделать Америку снова великой».
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