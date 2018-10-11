Известную певицу госпитализировали в психиатрическую больницу

Звезду госпитализируют уже второй раз.

Американская актриса и певица Селена Гомес уже второй раз за последние две недели попадает в клинику для душевно больных. Причиной госпитализации стал нервный срыв.

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Об этом информирует People. Гомес уже попадала в больницу в конце сентября. Есть данные, что у 26-летней звезды понизились лейкоциты в крови, что стало в последующем причиной сильного волнения.

Певица в 2017 году перенесла пересадку почки из-за заболевания системной красной волчанкой. После первой госпитализации Гомес пыталась самостоятельно уйти из больницы, однако ее не отпустили.

Это стало причиной нервного срыва, и звезду перевели в психиатрическое отделение. Там Гомес проходит терапию, чтобы снизить эмоциональное напряжение и риск суицидального поведения.