Известная певица рассказала об унизительной брачной ночи с мужем-тираном в борделе

Муж Тины Тернер был тираном. Он многократно насиловал жену. Певица даже хотела покончить с собой.

Сейчас 78-летняя Тина Тернер состоит во втором браке. Прежде чем встретить настоящую любовь, певица прошла несколько кругов ада с первым мужем Айком Тернером - однажды она хотела покончить жизнь самоубийством.

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Церемония проводилась в спешке. После молодожены по желанию жениха отправились в бордель, где смотрели секс-шоу. Тина никому об этом не рассказывала, ей было стыдно, передает graziamagazine.

«Люди даже не представляют, каким он был человеком — мужчина, который везет свою жену на живое порнографическое секс-шоу прямо после свадьбы. Я сидела там, в этом грязном заведении, следя за Айком уголком глаза, и удивлялась: ''Неужели ему это может нравиться?'', - вспоминает Тина.

Муж Тины был тираном. Он многократно насиловал жену. Певица даже хотела покончить с собой. Несмотря на все это, Тернер подарила Айку сына. С 2013 года Тина замужем за музыкальным продюсером Эрвином Бахом, с которым встречалась 27 лет до свадьбы.