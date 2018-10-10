В США приняли стратегию по защите от электромагнитного оружия

Стратегия будет дополнена соответствующим планом действий.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) уведомило о принятии Вашингтоном стратегии по защите страны от "угроз, связанных с электромагнитными импульсами (ЭМИ) и возмущением геомагнитного поля".

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба исполнительного департамента правительства США, dw.com.

В стратегии излагаются "четкое видение и подход" МВБ "по защите критически важной инфраструктуры" Соединенных Штатов от "потенциально катастрофических ЭМИ-инцидентов", а также принципы реагирования на них и восстановления в подобных обстоятельствах.

Документ разработан с учетом консенсуса, имеющегося в американских разведслужбах, относительно той опасности, которая в связи с задействованием данного вида вооружений может исходить от противников США.

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В первую очередь, под угрозу могут быть поставлены инфраструктурные объекты, электрические и транспортные сети, коммуникационное оборудование.

Стратегия будет дополнена соответствующим планом действий, который будет содержать в себе список конкретных шагов, призванных "оптимизировать имеющиеся ресурсы" и обеспечить лучшую координацию между федеральными, региональными и местными властями, отраслевыми ведомствами и частными операторами.

Электромагнитное оружие - это группа вооружений, в котором для придания начальной скорости снаряду используется магнитное поле или цель поражается непосредственно с помощью электромагнитного излучения.

Оборудование и электроника при этом выводится из строя за счет перенапряжения сети. Речь в данном случае идет о нелетальном оружии, работающем за счет освоения энергии электромагнитного импульса.

Как сообщал УНИАН ранее, в связи с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, вице-президент США Майк Пэнс заявил о намерении создать к 2020 году космические силы США, которые станут шестым родом американских войск.

Важность создания нового рода войск объясняют тем, что Соединенные Штаты все больше полагаются на спутники, которые трудно защитить в космосе. Спутники обеспечивают связь, навигацию, разведку и другие услуги, имеющие жизненно важное значение для вооруженных сил и экономики.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая. Глава Пентагона в своем выступлении неоднократно подчеркнул, что Штаты не планируют размещать оружие в космосе, однако подчеркнул важную роль, которую играют спутники не только в военных операциях, но и в мировой экономике.