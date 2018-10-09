Вслед за "Мисс Украина-2018" короны лишилась победительница конкурса в Австрии (фото)

По словам исполнительного директора Miss Austria Corporation Йорга Риггера, это произошло из-за нарушения контракта.

Скандалы и разбирательства в этом году сопровождают не только украинский конкурс красоты. На днях победительницу "Мисс Австрия" Даниэлу Зивков впервые за 90 лет лишили титула.

По словам исполнительного директора Miss Austria Corporation Йорга Риггера, это произошло из-за нарушения контракта, сообщает lemonade.style.

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Как отметил Риггер, девушка с момента избрания, несмотря на многочисленные замечания и предупреждения, без предварительных консультаций выступала в прессе. Кроме того, она не использовала те продукты, которые были предусмотрены ее контрактом. А в одном из журналов появилось фото с Зивков на фоне не той автомобильной марки, которая предусмотрена ее соглашением.

Как отмечает APA, с лишением титула 21-летней Даниэле, будущему офицеру и успешной представительнице такого вида спорта как тайский бокс, теперь запрещено называть себя "Мисс Австрия" или бывшая "Мисс Австрия". Корону же получила вице-мисс Изабелла Ион.

Как сообщал УНИАН, национальный конкурс красоты "Мисс Украина" проводится с 1991 года. Победу на конкурсе "Мисс Украина-2018" 20 сентября одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщении о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса.