Кардашьян в микро-бикини поразила Instagram (фото)
11:48, 08 октября 2018Мир
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Винтажный купальник едва ли скрывает округлости звезды, но Ким, похоже, хотела немного взбудоражить публику.
Ким, похоже, хотела немного взбудоражить публику / Instagram
37-летняя звезда реалити запостила в своем Instagram снимок, на котором запечатлена в черном микро-бикини.
Винтажный купальник едва ли скрывает округлости звезды. Снимок получился очень откровенным.
И многие подписчики звезды осудили ее за такую публикацию, мол, это фото могут увидеть ее дети.
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