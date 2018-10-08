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Кардашьян в микро-бикини поразила Instagram (фото)

11:48, 08 октября 2018
Мир
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Ким, похоже, хотела немного взбудоражить публику / Instagram

Винтажный купальник едва ли скрывает округлости звезды. Снимок получился очень откровенным.

И многие подписчики звезды осудили ее за такую публикацию, мол, это фото могут увидеть ее дети. 

Chanel vintage, lets please be specific

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on

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Теги: #Кардашьян