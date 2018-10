"Я готова отдать себя всю зрителям. Только возьмите, пожалуйста!", - биография Монсеррат Кабалье

Настоящая слава пришла к ней в 1965 году, когда в Метрополитен опера в Нью-Йорке она заменила Мэрилин Хорн в опере "Лукреция Борджиа" Доницетти.

Сегодня в Барселоне ушла из жизни Монсеррат Кабалье. Оперной диве было 85 лет. Певица прославилась своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти.

Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фолк родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В семье девочку называли Монсита. По воспоминаниям оперной дивы, она была замкнутым и угрюмым ребенком, которого травили сверстники из-за поношенной одежды (семья Кабалье была бедна). Тем неменее, родители сделали все, чтобы дать дочери хорошее образование: когда у нее обнаружились певческие способности, ее отдали учиться в Консерваторию дель Лисео, одно из самых известных в мире музыкальных заведений, которое Кабалье окончила в 1954 году с золотой медалью.

Монсерат Кабалье дебютировала в 1956 году на сцене Базельского театра в Швейцарии, где исполняла партию Мими из "Богемы" Джакомо Пуччини. После этого на протяжении почти десяти лет она выступала на разных оперных сценах Европы - от Венской оперы и Ла Скала до оперного театра Бремена. Певица всегда говорила, что для нее не важен размер сцены и статус города, а важны лишь пришедшие на концерт люди.За это время Кабалье исполнила партию Памины в "Волшебной флейте" Моцарта, Марины в "Борисе Годунове" Мусоргского, Ариадны в "Ариадне и Наксосе", главную партию Саломеи в "Саломее" Штрауса и арии Тоски в одноименной опере Пуччини. Однако настоящая слава пришла к ней в 1965 году, когда в Метрополитен опера в Нью-Йорке она заменила Мэрилин Хорн в опере "Лукреция Борджиа" Доницетти.

Монсеррат Кабалье владела техникой бельканто и считалась ведущим сопрано своего времени в исполнении опер Верди и Доницетти. Всего Кабалье спела более 120 оперных партий, среди ее сценических парнтеров - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Альфредо Краус, а также поп-звезды Джонни Холидей и Лиза Нилссон. Кабалье - одна из немногих певиц, чьи песни попадали в поп-чарты.

Поклонником оперной певицы был солист группы Queen Фредди Меркьюри, с которым певица в 1988 году записала альбом "Барселона". Одноименный сингл из альбома имел большой успех в мире и дважды возглавлял чарты в Великобритании. Кабалье так вспоминала свой дуэт с Меркьюри: "У него были очень выдвинутые врепед зубы. Каждый раз, когда он пел, казалось, что он сейчас себя укусит. Он был отличным музыкантом, поэтому нам было легко работать. У него была отличная техника пения. Немного даже оперная. И у него был баритон".

"Когда певец действительно чувствует музыку, слова сами собой будут звучать убедительно", говорила оперная певица.

Монсеррат Кабалье также сотрудничала с греческим композитором, исполнителем электронной музыки Вангелисом Папафанасиу, вместе они записали две композиции March with me и Like a dream, которые вошли в альбом певицы "Друзья на всю жизнь".

В 1964 году Монсеррат вышла замуж за оперного певца Бернаба Марти, который впоследствии оставил карьеру ради жены. У пары родилось двое детей - сын Бернабе и дочь Монсеррат, которая пошла по стопам матери и выступает под псевдонимом Монсита.

"Драма, если я пою. Еще большая драма, если я не буду петь. Чем же мне тогда заниматься?", - говорила Монсеррат Кабалье.

Она активно занималась благотворительностью. Учредила фонд помощи больным детям под эгидой ЮНЕСКО, была почетным послом ООН и послом доброй воли ЮНЕСКО, давала множество благотворительных концертов. Певица имела множество медалей и орденов разных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии.

В 2015 году у певицы возникли проблемы с испанским законом: ее приговорили к шести месяцам заключения условно и 254 тыс. евро штрафа за неуплату налогов. На суде Кабалье призналась, что в 2010 году указала в качестве места постоянного проживания дом в Андорре, чтобы не платить налоги, в то время, как на самом деле проживала в Испании.

В 1992 году врачи диагностировали у певицы рак, после чего Кабалье объявила об уходе со сцены. Однако через десять лет она сумела побороть болезнь и снова начала давать концерты. В 2012 году у певицы случился микроинсульт, ее экстренно госпитализировали в России и отправили лечиться в Испанию. В середине сентября 2018 года Монсеррат попала в больницу Барселоны из-за проблем с желчным пузырем. В ночь на 6 октября певица умерла.